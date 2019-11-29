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"Единая Россия" предлагает запретить банкам брать комиссию с платежей за коммуналку

"Единая Россия" предлагает запретить банкам брать комиссию с платежей за коммуналку
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Инициативу уже поддержал Центробанк

Банки не должны взимать процент с платежей за коммунальные услуги. Об этом заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Он сообщил, что соответствующий законопроект уже готовится и скоро будет внесен в нижнюю палату парламента.

"Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн, или через банкомат. … Это несправедливо, люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа", – подчеркнул Неверов.

По мнению парламентария, банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ – "это не услуга, это обязательство", отметил Неверов.

Сергей Неверов. Фото: er.ru

Руководство Центробанка с данной постановкой вопроса согласно и готово поддержать законопроект, запрещающий устанавливать банковские комиссии по обязательным платежам, а также оплатам пошлин и штрафов.

Ранее в Госдуме был одобрен в первом чтении законопроект об отмене комиссии при переводе денег между подразделениями одного банка в разных регионах РФ.

Николай ВИКТОРОВ

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