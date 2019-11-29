Ключ к успеху - регулярные упражнения

Проблема снижения потенции в последнее время становится актуальна не только для пожилых людей, но и для молодежи. Специалисты разработали специальные упражнения, которые помогут укрепить мужские интимные мышцы и позволят разнообразить личную жизнь.

Натренированная лобково-копчиковая мышца Кегеля повысит выносливость в постели, уберет застой крови в половых органах, увеличит уровень тестостерона и потенцию в целом. Чтобы почувствовать "мышцу любви", сексологи советуют остановить струю при мочеиспускании – именно напряжение этой части тела позволяет сделать так. Кроме того, когда мужское достоинство находится на боевом посту, напряжение этой мышцы заставляет орган подпрыгивать, отмечает портал "Мое либидо".

Для тренировки эксперты рекомендуют напрягать эту мышцу изолированно от других: сначала на 2-3 секунды, постепенно время можно увеличить до 10-15 секунд. Расслабление при этом длится столько же, сколько напряжение. Еще один способ натренировать мышцу Кегеля: положить при эрекции полотенце на половой орган и заставить его подпрыгивать. Особенно эффективен этот метод для мужчин старше 50 лет. Кроме того, нужно тренироваться останавливать струю мочеиспускания в туалете.

Не следует забывать и о правильном питании. Мед с орехами, гранатовый и морковный соки, репа, бананово-кефирный коктейль – все эти продукты при регулярном употреблении помогут повысить потенцию. Однако не следует забывать, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, необходимо проконсультироваться с врачом.