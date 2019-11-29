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Поход "налево": необычные признаки укажут на измену

Поход "налево": необычные признаки укажут на измену
Фото: www.globallookpress.com
Супружеская неверность - частый спутник кризиса среднего возраста

Молодая женщина по имени Клэр откровенно рассказала о своем опыте: год она была любовницей женатого мужчины, хотя, по ее словам, никогда бы не могла подумать, что окажется в такой ситуации. Она нашла силы расстаться с изменником и поделилась со всеми добропорядочными женами советами о том, как им раскусить неверного супруга.

Если муж внезапно стал ложиться спать позже жены, это повод насторожиться. Возможно, он просто ждет, пока вторая половинка заснет, а потом болтает со своей новой возлюбленной по Skype.

Таинственные траты – еще один признак измены. Новая кредитка – серьезный сигнал опасности, предупреждает Клэр. Так супруг скрывает свои расходы от законной спутницы жизни.

Когда у супруга внезапно меняются музыкальные вкусы или другие привычки, следует обратить на это внимание. Вероятно, такой шаг вызван влиянием другой женщины, отмечается в материале таблоида Тhe Sun.

Новый пароль на ноутбуке или телефоне тоже выглядит подозрительно. Супруг, которому нечего скрывать, не станет так поступать, предостерегает экс-любовница. Еще один признак, выдающий изменника, – избыточный сарказм. По словам Клэр, не всегда удается быстро выдумать историю, поэтому часто мужчина предпочитает задеть жену обидными словами.

Если муж внезапно интенсивно начал общаться с коллегой-женщиной, это повод задуматься. Молодая женщина рассказала, что ее любовник часто болтал с ней по телефону якобы по делам и даже "ездил в командировки".

Такие изменения в манерах, как новые словечки или модный слэнг, также могут указывать на появление в близком окружении мужчины новой пассии. Ну а если мужчина начал вдруг интенсивно следить за собой, к примеру, похудел и обновил гардероб, двух мнений быть не может: у него кто-то есть.

Кроме того, у мужчины, который завел любовницу, семейный секс теряет всякую изюминку, и эмоционально он отстраняется от супруги. Клэр добавила, что измены – частый спутник кризиса среднего возраста. Мужчины заводят юных любовниц в тайной надежде вновь стать молодыми, считает она.

Валентина МАЙОРОВА

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