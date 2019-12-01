Космические корпорации скрывают правду о встрече с инопланетянами на МКС

Рядом с МКС находится инопланетный корабль

NASA и российские космонавты скрывают от общественности правду о наличии корабля инопланетян неподалеку от Международной космической станции. Такое мнение выразил известный уфолог Скотт Уоринг, сообщает Аrgumenti.ru.

По его словам, это доказывает недавний разговор в прямом эфире трансляции изображения с видеокамеры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Уфолог заявил, что русский космонавт говорил именно об инопланетном корабле. Зная об этом, он хотел сообщить что-то NASA, но оператор поспешил перебить коллегу и пресек утечку информации.