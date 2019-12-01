Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Космические корпорации скрывают правду о встрече с инопланетянами на МКС

Космические корпорации скрывают правду о встрече с инопланетянами на МКС
Рядом с МКС находится инопланетный корабль

NASA и российские космонавты скрывают от общественности правду о наличии корабля инопланетян неподалеку от Международной космической станции. Такое мнение выразил известный уфолог Скотт Уоринг, сообщает Аrgumenti.ru

По его словам, это доказывает недавний разговор в прямом эфире трансляции изображения с видеокамеры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

Уфолог заявил, что русский космонавт говорил именно об инопланетном корабле. Зная об этом, он хотел сообщить что-то NASA, но оператор поспешил перебить коллегу и пресек утечку информации. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей