Космические корпорации скрывают правду о встрече с инопланетянами на МКС

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NASA и российские космонавты скрывают от общественности правду о наличии корабля инопланетян неподалеку от Международной космической станции. Такое мнение выразил известный уфолог Скотт Уоринг, сообщает Аrgumenti.ru.
По его словам, это доказывает недавний разговор в прямом эфире трансляции изображения с видеокамеры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Уфолог заявил, что русский космонавт говорил именно об инопланетном корабле. Зная об этом, он хотел сообщить что-то NASA, но оператор поспешил перебить коллегу и пресек утечку информации.
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