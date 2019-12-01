Сухие "наросты" на ногах появляются из-за избытка определенного гена

Ученые попытались узнать, как можно определить рак пищевода по внешнему виду человека. Для этого они вводили лабораторным мышам ген iRHOM2, который является причиной возникновения онкологии.

Этот ген, как выяснили специалисты, влияет на выработку организмом кератина. При обилии iRHOM2, у мышей наблюдалась негативная реакция. У людей избыток этого гена провоцирует мозоли на ладонях и ступнях. Впрочем, исследователи отмечают, что мозоли необязательно укажут на рак, но при их наличии стоит проконсультироваться с врачом, пишут "Актуальные новости".

При этом сухая кожа также может быть как признаком холодного сезона, так и сигналом об опасной болезни, отмечает тот же портал. Он может свидетельствовать о таких очевидных недугах, как экзема и аллергия, а также указывать на диабет, гастрит, язвенный колит, проблемы с почками.