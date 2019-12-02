Одну из рецензий Николая Гоголя назвали гениальной. В ней писатель лаконично и с иронией дал понять, что произведение, которое он прочитал, не впечатляет

Автор "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и "Тараса Бульбы" печатался в основанном А.С. Пушкиным журнале "Современник". Там же публиковались и его отзывы на недавно вышедшие книги. Как-то Николая Васильевич прочитал произведение "Убийственная встреча" неизвестного писателя, поставившего только свои инициалы.



Содержание не привлекло Гоголя, и он долго размышлял, какой отзыв составить. Но скоро его осенило, и он выразил собственное отношение двумя предложениями:

"Эта книжечка вышла. Стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее".

Многих эта краткость поразила – они посчитали, что такое не стоило печатать. До Гоголя никто так кратко не писал. Рецензии, как правило, были объемными – критики начинали издалека, давая пространное вступление, и могли уйти в абстрактные размышления о литературном процессе, истории и т.д.

Николай Васильевич своей фразой отбросил все условности. Получилась этакая формула, которой можно было выразить суть любого текста, что сразу поняли выдающиеся люди того времени, отмечает "Яндекс.Дзен".