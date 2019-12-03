Экс-президент СССР снялся в рекламе не ради пропитания

Американские журналисты заявили, что в начале 1990-х первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву пришлось рекламировать пиццу из-за острой нужды в деньгах. Бывший политик огорчился из-за такой статьи и объяснил, что он не бедствовал так, как многие жители страны.

По словам Горбачева, американские СМИ неправильно трактуют события тех лет. Экс-президент СССР признался, что не понимает, почему журналисты вдруг подняли эту тему. Впрочем, он поведал, что деньги ему действительно нужны были, но для работы фонда и общественной деятельности.

"Но ни о какой бедности речи не шло, в деньгах я вовсе не нуждался, особенно, если сравнивать с большинством населения страны. Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели",

– пожаловался Горбачев журналистам издания URA.RU.

О том, что экс-политику якобы нужны были деньги, написало издание Foreign Policy. Автор статьи рассказал, что Горбачеву была положена большая пенсия, но из-за инфляции она уменьшилась до двух долларов. Экс-президент СССР долго не решался сняться, пишет телеканал "МИР24".