Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американцы оскорбили Горбачева словами о бедности

Американцы оскорбили Горбачева словами о бедности
Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент СССР снялся в рекламе не ради пропитания

Американские журналисты заявили, что в начале 1990-х первому и единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву пришлось рекламировать пиццу из-за острой нужды в деньгах. Бывший политик огорчился из-за такой статьи и объяснил, что он не бедствовал так, как многие жители страны.

По словам Горбачева, американские СМИ неправильно трактуют события тех лет. Экс-президент СССР признался, что не понимает, почему журналисты вдруг подняли эту тему. Впрочем, он поведал, что деньги ему действительно нужны были, но для работы фонда и общественной деятельности.

"Но ни о какой бедности речи не шло, в деньгах я вовсе не нуждался, особенно, если сравнивать с большинством населения страны. Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели",

– пожаловался Горбачев журналистам издания URA.RU.

О том, что экс-политику якобы нужны были деньги, написало издание Foreign Policy. Автор статьи рассказал, что Горбачеву была положена большая пенсия, но из-за инфляции она уменьшилась до двух долларов. Экс-президент СССР долго не решался сняться, пишет телеканал "МИР24"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия и Китай запустили самый "антиамериканский проект"

Ежегодно по газопроводу пойдут миллиарды кубометров топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей