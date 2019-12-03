Столичные тарифы не будут изменены в соответствии с международным опытом

Цена безлимитных абонементов на проезд в Москве в новом году не изменится, заверили в Дептранса столицы. Это касается всех видов городского транспорта, включая МЦД.

Так, согласно тарифу 2019 года, стоимость суточного проездного по-прежнему составит 230 руб., а трехдневного – 438 руб. Безлимит на 30 дней обойдется в 2170 руб., на 90 дней – 5430 руб. Годовой абонемент будет стоить также, как и сейчас, 19 500 руб.

"Сохранение доступности таких билетов – это признанный международный опыт",

– пояснили в пресс-службе ведомства, добавив, что пассажиров ждут изменения на разовые поездки с 1 февраля. Так, например, при оплате картой "Тройка" цена проезда составит 40 руб. вместо 38.

Из-за увеличения трат на электроэнергию, топливо и запчасти перевозчики попросили столичную власть повысить плату за проезд. При этом уточняется, что рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции. В годовом выражении он составит всего 3%.