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Россиянин установил новый мировой рекорд по перетягиванию груза

Общий вес автобуса составил 43 тонны

Житель Подмосковья и председатель областного РосМолСпорта Сергей Агаджанян совершил невозможное – он перетянул эвакуатор автобусов MAN с прикрепленным за передний мост автобусом малого класса. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня". 

По его словам, погодные условия усложняли задачу. Плюс ко всему, накануне во время тренировки он получил травмы. Перетягивать 43-тонный автобус было невероятно тяжело. 

Побив этот рекорд, Агаджанян стремится покорить новые вершины и будет готовиться к главному событию мая 2020 года, где нужно будет перетягивать автобус с общим весом в 50 тонн. 

Сергей САЗОНОВ

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