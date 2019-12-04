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Оговорка украинского эксперта в эфире рассмешила Соловьева

Оговорка украинского эксперта в эфире рассмешила Соловьева
Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Шокирующее заявление Василь Вакаров сделал в российском эфире

Политолог из Незалежной Василь Вакаров, который частенько захаживает в студии российских телепрограмм, сделал в эфире шокирующее объявление. Ничего подобного ведущий Владимир Соловьев еще не слышал, поэтому от высказывания гостя оторопел. 

"Мы люди русские", – отрезал Вакаров в эфире программы "Вечер". 

Однако вовремя одумался и начал оправдываться. Правда, этим еще больше насмешил и Соловьева, и зрителей. 

"Родители мои, бабушка, дедушка, всегда говорили, что мы люди русские. И мои предки, которые из поколения в поколение проживали в нынешней Закарпатской области, – тоже русские",

– продолжил эксперт, после слов которого которого напрашивается вывод о том, что Закарпатье испокон веков, когда еще "никого не называли украинцами или галичанами", населял русский народ, поясняет "Царьград". Острый на язык телеведущий не смог не прокомментировать глубокое рассуждение украинца, в шутку отметив: "Неправильно". Затем Соловьев напомнил об исторических ремарках первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Вам Кравчук объяснил, что вы на 300 лет старше! Русские – значит, быстро с украинской земли!" – подколол Соловьев.

Однако собеседник не понял юмора и продолжил занятное выступление. 

Ксения АНДРЕЕВА

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