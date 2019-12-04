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Самая большая в мире: гигантскую Георгиевскую ленту развернут в Москве

Самая большая в мире: гигантскую Георгиевскую ленту развернут в Москве
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Символ Великой Победы растянут на ВДНХ 9 декабря

В предстоящий понедельник, 9 декабря, в России отпразднуют День Героев Отечества. Одно из торжеств пройдет на ВДНХ, где будет развернута самая большая в мире Георгиевская лента, сообщил председатель "Волонтерской Роты Боевого Братства" Антон Демидов.

Участниками акции станут юнармейцы, Герои России, представители общественных организаций и волонтеры. В этот день будут работать такие интерактивные площадки, как "Поисковые отряды", "Волонтеры-спасатели" и "Патриотические дизайнеры". Гостей ждет масштабная программа, пообещал Демидов.  

"Для "Волонтерской Роты" День Героев – особый праздник, ведь в поисковых экспедициях активисты движения сталкиваются с людьми, которые ценой собственной жизни доказали свою любовь к Родине",

– рассказал он, добавив, что всех желающие смогут оценить волонтерскую деятельность и получить удостоверение волонтера, которое выглядит точь-в-точь как книжка красноармейца. 

Кроме того, в программе праздника на ВДНХ – передача родственникам медальона погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова. Он был поднят поисковиками "Волонтерской роты" в конце ноября в Калужской области.

Закончится торжество массовым флешмобом "Россия Героев".

Напомним, День Героев Отечества впервые отметили в 2007 году. 

Ксения АНДРЕЕВА

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