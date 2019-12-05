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Руслан Нехаев опроверг информацию "Фонтанки" о принадлежности к ЧВК "Вагнера"

Руслан Нехаев опроверг информацию "Фонтанки" о принадлежности к ЧВК "Вагнера"
Фото: pixabay.com
Мужчина намерен подать на издание в суд

Издание "Фонтанка" предстанет перед судом за клевету и публикацию фейковой статьи о ЧВК "Вагнера". Федеральное агентство новостей на основании предоставленных данных в статье разыскало главного героя – Руслана. Оказалось, что "наемник" является любителем русского фольклора, а в Сирии никогда не был. Впрочем, также он не беседовал и с сотрудниками "Фонтанки". 

Ранее "Новая газета" обнародовала видео ликвидации террориста запрещенной в России террористической организации ИГ и фотографию предполагаемых участников расправы. Издание "Фонтанка" в качестве поддержки коллег выпустило собственное расследование, в котором указало личность еще одного участника ликвидации террориста, 39-летнего Руслана из Брянска. Сотрудник "Фонтанки" Александр Ермаков рассказал, что ему удалось лично побеседовать с предполагаемым бойцом ЧВК "Вагнера" и узнать подробности. 

Журналисты ФАН решили проверить достоверность материала "Фонтанки" и разыскали мужчину. После общения с Русланом выяснилось, что статья "Фонтанки" не имеет ничего общего с действительностью. 

Отметим, что в статье Ермакова даже не указана фамилия Руслана, а придуманный персонаж нехотя, но почти утвердительно отвечает на вопросы о военной службе в Чечне, паспорте и ЧВК "Вагнера". Иначе говоря, попросту подтверждает необходимые журналистам детали. 

На деле выяснилось, что мужчину зовут Руслан Нехаев, и он работает во дворце детского и юношеского творчества им. Гагарина в Брянске. Мужчина признался, что никогда не общался с журналистами "Фонтанки". 

Кадр youtube.com

Также не совпадает информация о его возрасте, службе, наличии татуировки и т.п. Настоящему Руслану 36 лет, татуировка у него на спине, а не груди (как указала "Фонтанка"). Службу он проходил во Владикавказе и никогда не был ранен, так как не участвовал в боевых действиях.  

Мужчина сообщил, что никогда не был в Сирии и не причастен к ЧВК "Вагнера". А все его перемещения можно проверить по детским выступлениям в городах и странах. Все документально подтверждено. 

"Фонтанка" также опубликовала и липовую переписку с Русланом, в которой указан его рост - 197 см. В беседе с журналистами ФАН выяснилось, что рост Руслана всего 170 см. 

После разговора мужчина признался, что намерен подать в суд на "Фонтанку" и предоставить все необходимые документы, подтверждающие его непричастность к вымышленному герою, так как ему неприятны такие высказывания о себе в прессе. 

Остается непонятным, эти расследования являются продолжением заказа Короткова или Ходорковского, или это вовсе личная инициатива Александра Ермакова. Но в любом случае, издание оклеветало невиновного человека и должно ответить за свои действия. 

Ксения АНДРЕЕВА

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