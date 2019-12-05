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Жителей Тюменской области предупредили об угрозе с орбиты. По информации регионального МЧС, три ее населенных пункта подстерегает потенциальная опасность из-за вероятного падения ступени космического корабля "Союз-2".
О его запуске сообщили в ракетно-космической отрасли, уточнив, что важное событие намечено на 10 декабря с космодрома Плесецк, 11 число названо резервным днем.
"При запуске всегда определяется вероятная зона падения. Одна из них – это ненаселенные части Тобольского, Уватского и Вагайского районов Тюменской области",
– оповестили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Так, в промежутке с 11:30 до 13:30 часов (с 09:30 до 11:30 мск) – на это время назначен запуск ракеты-носителя – населению настоятельно рекомендовано не приближаться к тайге и полям. Вышеперечисленные районы на данный период объявлены зонами опасности. Кроме того, сотрудники МЧС облетят эти территории за четыре дня до пуска, 6 декабря.
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