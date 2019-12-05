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Гирлянда семьи из Подмосковья попала в Книгу рекордов России

Бумажное изделие признали самым длинным в стране

Жители подмосковного Чехова за полтора месяца смастерили гигантскую гирлянду из бумаги. Ее длина – 758 метров и 10 сантиметров.

Изделие семьи Ивановых вошло в Книгу рекордов России. На новогоднее украшение были брошены силы всех представителей династии.

"Для фиксации рекорда мы повесили гирлянду на забор спортивной площадки. Туда же пригласили Деда Мороза... Сейчас гирлянду мы перевесили на беседку во дворе нашего дома", – цитирует Галину Иванову "Подмосковье сегодня"

Она отметила, что длина предыдущей гирлянды-рекордсменки составляла лишь 658 метров.

Ксения АНДРЕЕВА

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