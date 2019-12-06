Сотрудник комитета безопасности долго болел

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в своем доме в штате Виргиния в возрасте 73 лет из-за осложнений, вызванных болезнью легких. Смерть наступила 18 октября, ее подтвердила супруга Ольга Шеймова.

Шеймов был сотрудником Восьмого главного управления КГБ, которое отвечало за безопасность средств связи и создание шрифтов. К 32 годам он достиг звания майора, однако, разочарованный в коммунистическом режиме, решил бежать из страны.

В 1980 году Шеймов вместе с женой и дочерью был вывезен из Москвы агентами ЦРУ США. После побега экс-майор передал Вашингтону информацию о криптологической сети КГБ и другие данные, чтобы навредить ненавистному коммунистическому режиму, сообщает The Washington Post, назвав бегство Шеймова "одним из самых значительных побегов во времена Холодной войны".

Всю оставшуюся жизнь бывший майор КГБ провел в США.