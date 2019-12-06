Растительность на лице не безобидна особенно во время разгула болезней

Усы и бороды, так модные в последнее время у мужчин, могут негативно отразиться на здоровье, особенно в холодное время года. Об этом рассказал главный специалист московского департамента здравоохранения.

Растительность на лице человека впитывает и задерживает бактерии, а влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов, пояснил он РИА "Новости".

В период массовых простуд и разгула вируса гриппа, когда окружающие чихают и кашляют, микробы скапливаются в волосах и могут заразить мужчин с усами или бородой. Также инфекции, "осевшие" в растительности на лице, могут передаться другим людям "при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", цитирует медика сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, усы и бороды могут способствовать повторному заражению простудой и гриппом. Ведь из-за волосяного покрова на лице остатки мокроты оседают вокруг рта, отмечает телеканал "360".