В столице продали дом из опилок и торфа

Здание было построено с использованием самых экологичных технологий вековой давности

Московские власти продали с торгов дом, построенный из термолита в 1921 году. Здание расположено по адресу улица Стромынка, дом 9.

"Двухэтажное здание площадью 621 кв. м имеет административное назначение... и возведено по экологической технологии из термолита – материала, изобретенного инженером Петром Галаховым. В состав термолита входят опилки, торф, солома, листья, хвоя и другие органические материалы, соединенные между собой известью", -

сообщается на сайте департамента по конкурентной политике Москвы.

Эксперты считают, что этот дом, вероятно, последний из построенных по такой технологии. Новый владелец здания приобрел его за 53,6 млн рублей, отмечает "МИР 24".