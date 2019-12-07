Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В субботу москвичей ожидают осадки

Температура в столице поднимется до трех градусов тепла

В субботу жителей Москвы ожидают небольшие осадки. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на сайт "Метеоновости". 

Ожидается, что максимальная температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля, а в области разброс окажется выше – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду, а относительная влажность составит порядка 80%

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей