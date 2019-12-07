В субботу москвичей ожидают осадки

Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
В субботу жителей Москвы ожидают небольшие осадки. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на сайт "Метеоновости".
Ожидается, что максимальная температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля, а в области разброс окажется выше – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду, а относительная влажность составит порядка 80%
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем