Участниками мероприятия стали как взрослые, так и дети

В Дмитровском городском округе состоялся массовый лыжный спуск. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Участие в спуске приняли порядка 200 человек. Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему – 73 года.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках регионального проекта "Зима в Подмосковье". Он продлится до 29 февраля.