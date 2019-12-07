Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Массовый лыжный спуск прошел в подмосковном Дмитрове

Участниками мероприятия стали как взрослые, так и дети

В Дмитровском городском округе состоялся массовый лыжный спуск. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области. 

Участие в спуске приняли порядка 200 человек. Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему – 73 года. 

Отметим, что мероприятие прошло в рамках регионального проекта "Зима в Подмосковье". Он продлится до 29 февраля. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей