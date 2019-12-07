Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
В Дмитровском городском округе состоялся массовый лыжный спуск. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.
Участие в спуске приняли порядка 200 человек. Самому младшему участнику 7 лет, а самому старшему – 73 года.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках регионального проекта "Зима в Подмосковье". Он продлится до 29 февраля.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем