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Жировики и морщины укажут на проблемы с сердцем

Жировики и морщины укажут на проблемы с сердцем
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОнемение и покалывание предупредят об инсульте
Четыре внешних признака предупредят о том, что пора обратиться к кардиологу

Болезни сердца являются причиной четверти всех смертей в мире. Однако многие люди узнают о проблемах с миокардом слишком поздно. Чтобы избежать проблем с главной мышцей в организме, эксперты составили список опасных симптомов, внешне – совсем безобидных.

Диагональные морщины на мочке уха должны взволновать, ведь эта часть тела хорошо снабжается кровью. При нарушениях в работе сосудов сердца, например атеросклерозе, кровь не поступает в мочку уха так, как надо, в результате появляется складка, пишет издание Focus.

Жировики на руках, коленях или веках говорят о повышенном холестерине. Это также указывает на повышенный риск атеросклероза, главной причиной инсульта или сердечного приступа. Если пальцы приобрели неожиданно вид барабанных палочек, то есть деформировались, а ногти расширились и стали толще, это повод обратиться к врачу. Кислород может плохо поступать в пальцы из-за недостаточной проводимости сосудов.

Белое кольцо вокруг радужки также должно насторожить, если человек младше 45 лет. Обычно это признак старения организма, но в молодом возрасте – нарушения липидного обмена, говорящий о проблемах с сердцем. 

Полина ИВАНОВА

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