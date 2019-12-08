"Выдающийся фильм": зрители с восторгом приняли "Ржев"

5 декабря в российских кинотеатрах стартовал «Ржев» — военная драма, основанная на книге писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью"

Он сам участвовал в тех боях, так что о достоверности событий спорить не приходится. Литературный источник помог создателям картины максимально точно описать характеры главных героев, их мотивацию и поступки. В центре сюжета – один день из жизни советских солдат, попавших на войну. Все они разные, но объединяет их одно – героизм и бесстрашие перед врагом.

Многие зрители уже успели оценить картину Игоря Копылова, и мнения людей разделились. Кто-то посчитал картину лишним напоминанием о войне, кто-то пишет о заезженных штампах и изрядной доли "голливудщины", но все они сходятся в одном: двухчасовой фильм пролетает незаметно – от экрана невозможно оторваться.

Зрители благодарят создателей фильма за отсутствие в фильме "замыленных" актеров и хвалят операторскую работу, звук, спецэффекты и постановку боевых сцен:

"Вполне цепляющий сюжет, с постановочной и технической точек зрения фильм выполнен на уровне. В отличии от вышеназванных картин, здесь сюжет достаточно лихо закручен, есть детективная составляющая. Но самое главное, здесь есть именно ТО самое святое Геройство наших отцов и дедов. Атмосфера войны, боев, понимание того что смерть – это самый предсказуемый исход предстоящих дней, передана очень хорошо. Было бы здорово, если хотя бы половина тех наших подростков, регулярно лицезреющих в кинотеатрах всевозможных Мстителей и Бэтменов, хоть раз посмотрело на настоящих, не вымышленных героев. Чтобы хоть краешком мозга на секунду представить себя на месте героев фильма".

"Вполне цепляющий сюжет, с постановочной и технической точек зрения фильм выполнен на уровне. В отличии от вышеназванных картин, здесь сюжет достаточно лихо закручен, есть детективная составляющая. Но самое главное, здесь есть именно ТО самое святое Геройство наших отцов и дедов. Атмосфера войны, боев, понимание того что смерть – это самый предсказуемый исход предстоящих дней, передана очень хорошо. Было бы здорово, если хотя бы половина тех наших подростков, регулярно лицезреющих в кинотеатрах всевозможных Мстителей и Бэтменов, хоть раз посмотрело на настоящих, не вымышленных героев. Чтобы хоть краешком мозга на секунду представить себя на месте героев фильма".

У некоторых "Ржев" вызвал смешанные впечатления, ведь военные фильмы в России выходят по несколько раз в год, однако ситуация с картиной Копылова особенная. Учитывая развернутые комментарии и рецензии, описывающие мелкие минусы фильма, зрители в общем хвалят картину, называя ее достойным кино про войну, которых сейчас снимают мало.

"Пронзительный фильм, в сердце пронзительный. Обязательно детям покажу. Мой дед в 17 на фронт ушёл, в 18 был тяжело ранен и до 89 жил с четырьмя осколками в теле. Работал, песни пел, нас воспитывал, никогда ни унывай говорил, а о войне – ни слова... Спасибо дед!" – пишет один из зрителей.

Большинство посмотревших сходятся во мнении, что "Ржев" сделан качественно и правдиво, из-за чего смотрится на одном дыхании. Количество разноплановых отзывов говорит о том, что новая военная драма не оставила никого равнодушным.