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О танце с Путиным рассказали в Австрии

О танце с Путиным рассказали в Австрии
Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: Zuma\TASS
Политик поделилась главным из своего свадебного праздника

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи со студентами МГИМО рассказала о том, что президент РФ Владимир Путин обучен "очень хорошим манерами" и ведет себя как "настоящий джентльмен". 

Политик отметила, что бывала на многих свадьбах и все они были довольно скучными по сравнению с ее торжеством, передает издание URA.RU

Напомним, свадьба экс-главы МИД Австрии состоялась в 2018 году. Российский президент стал гостем этого торжества. 

Сергей САЗОНОВ

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