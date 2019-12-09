Политик поделилась главным из своего свадебного праздника

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи со студентами МГИМО рассказала о том, что президент РФ Владимир Путин обучен "очень хорошим манерами" и ведет себя как "настоящий джентльмен".



Политик отметила, что бывала на многих свадьбах и все они были довольно скучными по сравнению с ее торжеством, передает издание URA.RU.

Напомним, свадьба экс-главы МИД Австрии состоялась в 2018 году. Российский президент стал гостем этого торжества.