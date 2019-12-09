Валерия назвала причину ДТП с сыном

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Российская певица Валерия раскрыла подробности ДТП, в котором пострадал ее 21-летний сын Арсений Шульгин. Об этом сообщает издание "FlashNord" со ссылкой на Instagram звезды.
По словам певицы, в катастрофе виновата скользкая дорога. Об этом же утверждает и ее сын, но следует отметить, что правоохранительные органы не разделяют эту точку зрения. Ведется проверка.
Напомним, 8 декабря Арсений Шульшин попал в ДТП в Ленинградской области, когда направлялся по новой трассе М-11 "Нева" в Петербург. По версии ГИБДД, водитель Mercedes превысила скорость, в результате чего наехала на ограждение.
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