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Валерия назвала причину ДТП с сыном

К катастрофе привела скользкая зимняя дорога

Российская певица Валерия раскрыла подробности ДТП, в котором пострадал ее 21-летний сын Арсений Шульгин. Об этом сообщает издание "FlashNord" со ссылкой на Instagram звезды. 

По словам певицы, в катастрофе виновата скользкая дорога. Об этом же утверждает и ее сын, но следует отметить, что правоохранительные органы не разделяют эту точку зрения. Ведется проверка. 

Напомним, 8 декабря Арсений Шульшин попал в ДТП в Ленинградской области, когда направлялся по новой трассе М-11 "Нева" в Петербург. По версии ГИБДД, водитель Mercedes превысила скорость, в результате чего наехала на ограждение. 

Сергей САЗОНОВ

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