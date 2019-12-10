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Популярный мессенджер отключат с нового года

Миллионы пользователей потеряют доступ к WhatsApp

После 31 декабря 2019 года мобильный мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

Приложение перестанет работать на Windows Phone с начала 2020 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с обновлением до iOS 8. Пользователи с этими операционными системами не смогут создавать новые учетные записи и проверять уже существующие, так как данные платформы не позволяют расширять возможности приложения, сообщается на сайте WhatsApp.

WhatsApp будет работать на мобильных устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями, а также смартфонах и планшетах под управлением iOS 9 и моложе.

Карина СИРАЗОВА

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