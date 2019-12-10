Еще десять обвиняемых получили срок до 30 лет

Организатора теракта в метро Санкт-Петербурга суд отправил за решетку до конца жизни. Еще десять обвиняемых получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Никто из 11 задержанных свою вину не признал, сообщает русская служба BBC.

Ранее предполагалось, что у смертника, совершившего теракт, были помощники, которые планировали устроить еще серию взрывов после трагедии в метро. Задержали 20 подозреваемых, 11 из которых признали соучастниками, а остальных – вербовщиками запрещенных в России террористических организаций, передает "360".

Теракт в Санкт-Петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года – в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" террорист-смертник взорвал бомбу. В результате трагедии погибли 16 человек, включая самого исполнителя теракта, еще 103 пассажира пострадали.