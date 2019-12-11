Второй Бермудский треугольник: российские моряки бесследно исчезли в Японии

На найденном судне никого не оказалось

В Японском море у острова Хоккайдо обнаружили российский катер, который пропал в октябре. Членов экипажа на нем не оказалось.

Дрейфующее судно нашли японские пограничники. Номера найденного и исчезнувшего катеров – ОР 0117 RUS 25 – идентичны, сообщает VL.ru.

26 октября шестеро рыбаков вышли в открытое море и пропали в заливе Владимир в Ольгинском районе. Поиски с привлечением большого количества судов и авиации результата не дали. На борту катера в том числе находился главный технолог завода "Прогресс".