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Всплыли жуткие подробности убийства студентки в Москве

Убийца разворотил квартиру погибшей

В Сети появились страшные подробности убийства учащейся университета Дружбы народов в Москве. Оказалось, что убийца не только расправился с молодой девушкой, но и разворотил ее квартиру. Страшные подробности рассказала соседка убитой, передает "Царьград". 

Соседка сообщила телеканалу "360" о том, что слышала ссору между убитой и подозреваемым. Следователи возбудили уголовное дело. 


Полина ИВАНОВА

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