Нибиру
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В Сети появились страшные подробности убийства учащейся университета Дружбы народов в Москве. Оказалось, что убийца не только расправился с молодой девушкой, но и разворотил ее квартиру. Страшные подробности рассказала соседка убитой, передает "Царьград".
Соседка сообщила телеканалу "360" о том, что слышала ссору между убитой и подозреваемым. Следователи возбудили уголовное дело.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем