Убийца разворотил квартиру погибшей

В Сети появились страшные подробности убийства учащейся университета Дружбы народов в Москве. Оказалось, что убийца не только расправился с молодой девушкой, но и разворотил ее квартиру. Страшные подробности рассказала соседка убитой, передает "Царьград".

Соседка сообщила телеканалу "360" о том, что слышала ссору между убитой и подозреваемым. Следователи возбудили уголовное дело.



