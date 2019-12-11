Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Соседи объявили жительнице Подмосковья войну из-за секса

Россияне недовольны тем, что женщина слишком громко кричит во время интима

Жители одного из домов в Химках устали от того, что их соседка сообщает всем о своем сексе с помощью криков. Как рассказали россияне, женщина буквально затерроризировала их и лишила сна. 

Соседи, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", настолько устали от эмоциональной барышни, что развесили по всему подъезду предупреждающие о "наказании" объявления. Люди пригрозили обратиться к участковому, если девушка не сбавит громкость. Адвокат отметила, что у жильцов дома есть законные основания пожаловаться в полицию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей