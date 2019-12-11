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Жители одного из домов в Химках устали от того, что их соседка сообщает всем о своем сексе с помощью криков. Как рассказали россияне, женщина буквально затерроризировала их и лишила сна.
Соседи, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", настолько устали от эмоциональной барышни, что развесили по всему подъезду предупреждающие о "наказании" объявления. Люди пригрозили обратиться к участковому, если девушка не сбавит громкость. Адвокат отметила, что у жильцов дома есть законные основания пожаловаться в полицию.
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