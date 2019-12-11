Россияне недовольны тем, что женщина слишком громко кричит во время интима

Жители одного из домов в Химках устали от того, что их соседка сообщает всем о своем сексе с помощью криков. Как рассказали россияне, женщина буквально затерроризировала их и лишила сна.

Соседи, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", настолько устали от эмоциональной барышни, что развесили по всему подъезду предупреждающие о "наказании" объявления. Люди пригрозили обратиться к участковому, если девушка не сбавит громкость. Адвокат отметила, что у жильцов дома есть законные основания пожаловаться в полицию.