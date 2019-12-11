В России снизят порог беспошлинного ввоза товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею министра финансов Антона Силуанова, касающуюся ввоза посылок, заказанных в заграничных интернет-магазинах.

Так, как передает ТАСС, с 1 июля 2020-го порог беспошлиного ввоза составит 100 евро, с 1 января 2021-го – 50 евро, а с первого дня 2022-го платить придется за посылку, стоимостью 20 евро. Как отмечает агентство "ФедералПресс", ранее Силуанов указывал на то, что при пересылке товаров для личного пользования россияне не тратятся на НДС и ввозную таможенную пошлину.