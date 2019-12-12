Реклама "Слуги народа" оказалась маркетинговым ходом

Телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сатирический сериал с президентом Украины Владимиром Зеленским, где по сюжеты школьный учитель становится президентом Украины. Зрители успели увидеть только три серии.

Представители канала заверили, что изначально не планировали показывать больше трех серии первого сезона. Анонс телешоу они назвали маркетинговым ходом.

Отметим, что из эпизода была вырезана шутка про президента России Владимира Путина. Однако жители восточных регионов, где сериал вышел раньше, успели ее увидеть.