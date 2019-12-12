Избавиться от усатых вредителей практически невозможно

Тараканий бум в московских квартирах довел жителей столицы до паники. Усатые насекомые размножаются с невероятной скоростью, особенно в многоэтажках, в которых расположены кафе и продуктовые магазины.

Впрочем, для того, чтобы во всем доме завелись супертараканы, достаточно всего одной-двух квартир с нечистоплотными хозяевами, объяснила сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. При этом избавиться от незваных гостей, отметила она, практически невозможно, так как они быстро адаптируются практически к любой отраве. Чтобы иммунитет не успел выработаться, надо поменять средство для борьбы с тараканами на яд с другим составом.

"Мы рекомендуем использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту", ‒ поведала специалист радио Sputnik.

Она подчеркнула, что страшные названия не должны пугать россиян. Для человека средства безвредны, если избавляться от тараканов, следуя инструкции.