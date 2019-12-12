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Нашествие жирных тараканов: Москву атакуют мерзкие насекомые

Нашествие жирных тараканов: Москву атакуют мерзкие насекомые
Фото: pixabay.com
Избавиться от усатых вредителей практически невозможно

Тараканий бум в московских квартирах довел жителей столицы до паники. Усатые насекомые размножаются с невероятной скоростью, особенно в многоэтажках, в которых расположены кафе и продуктовые магазины. 

Впрочем, для того, чтобы во всем доме завелись супертараканы, достаточно всего одной-двух квартир с нечистоплотными хозяевами, объяснила сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. При этом избавиться от незваных гостей, отметила она, практически невозможно, так как они быстро адаптируются практически к любой отраве. Чтобы иммунитет не успел выработаться, надо поменять средство для борьбы с тараканами на яд с другим составом. 

"Мы рекомендуем использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту", ‒ поведала специалист радио Sputnik. 

Она подчеркнула, что страшные названия не должны пугать россиян. Для человека средства безвредны, если избавляться от тараканов, следуя инструкции.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Доктор
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Гость
А как на помойке без тараканов?! В клоаке то? Ничаво! Авось как-нибудь: мы прявыкшаи! Зато наши тараканы самые жирные, значит - сытые, а на Западе такая жизнь, что там даже тараканы дохнут! Хоть в чем- то "впереди Планеты всей"!
Мой дорогой, опять вы сбежали, не долечившись? поймите, ваше заболевание будет продолжать прогрессировать без адекватного лечения.
Гость
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А как на помойке без тараканов?! В клоаке то? Ничаво! Авось как-нибудь: мы прявыкшаи! Зато наши тараканы самые жирные, значит - сытые, а на Западе такая жизнь, что там даже тараканы дохнут! Хоть в чем- то "впереди Планеты всей"!
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