В столице прошла Международная конференция, посвященная развитию современного государства в эпоху глобальных трансформаций

Ассоциация юристов стран Черноморского-Каспийского региона провела масштабное мероприятие. Под председательством ее президента Ильгама Рагимова 12 декабря в Москве состоялась Международная конференция, которая объединила более 100 специалистов из 13 стран Европы, Азии и СНГ.

Участники форума собрались в гостинице Рэдиссон Славянская, чтобы обсудить актуальные проблемы государства и общества и правовые рычаги их решения. В частности, речь шла об экстремизме, терроризме и коррупции, пояснил заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук и профессор Ильгам Рагимов.

"Государство – живой механизм, его сущность со временем меняется. Особенно стремительны изменения в эпоху глобальных трансформаций. В современном мире государство становится многофункциональным и занимается вопросами, которых не было раньше, например, проблема терроризма, защита экологии. И здесь очень важно международное сотрудничество для решения практических задач и совместного развития",

– заявил президент Ассоциации, выдающиеся члены которой получили памятные медали в честь 75-летия Великой Победы из рук председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина. На встрече он также выступил с докладом "Современное государство в эпоху глобальных трансформаций". Среди авторов труда – Ильгам Рагимов, Сергей Бабурин, Юрий Дук, Александр Коробеев и Юрий Голик.

"Если говорить о тенденции, которая формирует кризис в мире в целом, это кризис либерализма – экономического, политического, правового, духовного, религиозного и так далее. Нужно вернуться к традиционным ценностям – большая, дружная семья, которая заинтересована в рождении детей, вера в Отечество, знание истории. Вот в чем сила общества", – резюмировал Бастрыкин.

Деловая программа форума продолжилась речью президента Международной Славянской Академии наук профессора Сергея Бабурин. Он поднял тему интеграции в эпоху глобализации, отметив ее важность.

"Проблемы, вынесенные на сегодняшнюю конференцию, это вопросы понимания роли современного государства. Какие вызовы перед государством как явлением присутствуют в современном мире. Наша задача – укрепить сотрудничество юридической общественности. Мы говорим о государстве как социальном явлении, воплощении духовного единства народа и власти, о правовой основе культурно-экономического сотрудничества и социального развития государств", – констатировал Бабурин.

Ассоциация юристов стран Черноморского-Каспийского региона основана в 2016 году и с тех пор значительно расширила географию. Некоммерческое объединение работает в интересах сотрудничества юристов, помогает молодым специалистам, в том числе с учебой, решает вопросы правового порядка, в частности по защите прав человека. Возглавляет организацию Ильгам Рагимов. В нее входят представители таких стран, как Азербайджан, Россия, Болгария, Турция, Казахстан, Греция, Иран, Албания, Сербия, Украина и Беларусь.