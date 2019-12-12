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Комнаты для курения в аэропортах расположатся там, где пассажиры будут находиться после регистрации на рейс и прохождения досмотра. Также курилки появятся в зонах для тех, кто путешествует транзитом. Законопроект в окончательном чтении приняла Госдума, говорится на официальном сайте.
Курить в аэропортах можно будет только в спецпомещениях, которые оборудованы системой вентиляции и изолированы от других пассажиров. Кроме того, стены курилок должны быть непрозрачными, уточняет "Вечерняя Москва".
"Оборудование курительных комнат защитит в первую очередь интересы некурящих людей", - цитирует "Федерал Пресс" первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.
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