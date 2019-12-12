Церемонии прошли в торжественной обстановке

Мероприятия для юных россиян организовали секретари региональных отделений партии

В Кировской области главный документ школьникам вручал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Игорь Васильев.

"Сложилась традиция – в преддверии государственных праздников в праздничной обстановке вручать самый главный документ в жизни юношам и девушкам, достигшим 14-летия", – отметил он. Васильев также подчеркнул, что для власти и партии интересы молодежи – на первом месте.

В Пензенской области паспорта получили 25 юных жителей. Церемония состоялась в историческом здании заксобрания.

"Теперь у юных пензенцев появились важные права и определенные обязанности", – сказал секретарь регионального отделения Партии, председатель областного Законодательного Собрания Валерий Лидин.

В Рязанской области удостоверяющий личность документ школьникам вручал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

В Салехарде секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Ситников передал паспорта учащимся третьей школы. Он пожелал юным россиянам быть "достойными гражданами своей Родины".

В Чеченской Республике школьникам вручили более сотни паспортов, сообщил замсекретаря регионального отделения "Единой России", руководитель регионального исполкома Партии Адлан Динаев.

Торжественные мероприятия состоялись также в Томской, Иркутской, Сахалинской, Ростовской, Ярославской, Ульяновской, Тюменской, Смоленской областях, а также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Алтайском и Ставропольском краях и других субъектах РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ЕР.