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"Обострение хронических недугов": пятничная погода дурно скажется на людей

"Обострение хронических недугов": пятничная погода дурно скажется на людей
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Хмурость неба и короткий световой день негативно влияют на здоровье

Днем в пятницу, 13 декабря, погода в Москве продолжит оставаться на периферии антициклона. Жителей столицы ожидает погода с прояснениями без осадков. 

По словам синоптиков, чьи слова передает издание "Вечерняя Москва", температура воздуха в Москве по-прежнему остается выше обычных для этих дней месяца. Хмурое небо вкупе с коротким световым днем негативно влияют на настроение людей и их самочувствие. Специалисты отмечают, что устоявшаяся погода вызывает общее недомогание, обостряет хронические недуги и создает людям психологический дискомфорт. 

Тем не менее, температура в столице поднимется до 2 градусов тепла, а в Московской области до 3 градусов. 

Сергей САЗОНОВ

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