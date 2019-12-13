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Днем в пятницу, 13 декабря, погода в Москве продолжит оставаться на периферии антициклона. Жителей столицы ожидает погода с прояснениями без осадков.
По словам синоптиков, чьи слова передает издание "Вечерняя Москва", температура воздуха в Москве по-прежнему остается выше обычных для этих дней месяца. Хмурое небо вкупе с коротким световым днем негативно влияют на настроение людей и их самочувствие. Специалисты отмечают, что устоявшаяся погода вызывает общее недомогание, обостряет хронические недуги и создает людям психологический дискомфорт.
Тем не менее, температура в столице поднимется до 2 градусов тепла, а в Московской области до 3 градусов.
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