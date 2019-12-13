Накопившиеся долги не позволят им отдохнуть на Новый год в другой стране

Около 25 млн россиян, что равно примерно пятой части от всего населения нашей страны, не могут выехать за рубеж из-за долгов. Об этом следует из материала газеты "Известия".

Невыездных по кредитам насчитывается около 7-8 млн человек. Из-за алиментов покинуть пределы России не могут 1,42 млн жителей. Нарушителей ПДД 13,1 млн человек, а должников по услугам ЖКХ 2,5 млн граждан.