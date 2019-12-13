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Последствия шторма: на пляже нашли тысячи пенисов

Последствия шторма: на пляже нашли тысячи пенисов
Фото: pixabay.com
Жуткие рыбы заполонили побережье США

На побережье Калифорнии выбросило тысячи "рыб-пенисов". Это морские черви, которые на вид очень похожи на мужской половой орган. Необычные морские существа оказались на берегу после шторма.

Как пишет Daily Mail, на суше "рыб-пенисов" ждала незавидная судьба – их начали пожирать чайки. По словам местных жителей, птицы от легкой добычи в восторге и едва могут стоять на лапах после пожирания "пенисов".

 

 

Необычные рыбы живут в песке на морском дне и питаются бактериями. Считается, что появились они еще 300 млн. лет назад. Особую популярность морские существа получили в Корее, Японии и Китае. Жители этих стран жарят "рыбы-пенисы" и едят их с пряным соусом. На вкус, по словам попробовавших, они сладковатые.

Дарья ПЕТРОВА

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