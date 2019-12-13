Мужчина попал под чары искусственной красотки

Режиссер и телеведущий Юрий Толочко, известный своим рельефным телом, по уши влюбился в женщину-киборга. Однако общественность его выбор осуждает.

Чувство бодибилдера до того велико, что мужчина решился на ответственный шаг. Он сделал секс-игрушке предложение руки и сердца. И несмотря на то, что Марго (так мужчина назвал искусственную красотку) не умеет говорить, выбрал ей свадебное платье.

По-информации портала Complex, свою избранницу бодибилдер встретил в баре, где он вырвал ее из рук предыдущего владельца, который грубо обращался с девушкой. Теперь Толочко повсюду сопровождает секс-кукла.

Молчаливая Марго не умеет готовить – это единственное, что не устраивает Юрия в отношениях. По словам мужчины, его возлюбленная мечтает работать официанткой.

Их роман длится уже 8 месяцев. Однако многие недоумевают, что бодибилдер нашел в бездушном киборге.

"Вокруг живые девушки замуж не могут выйти а ты куклай развлекся. Опустись и живи с живой мой тебе братски совет. (мир сошел с ума)", "Вы больной мужик! Столько достойных девушек вокруг... Вам нужна помощь!", "Больной, что с тобой не так. Ты без мозгов", "Вы лечиться не пробовали?",

– комментируют фото Юрия в Instagram подписчики.

Между тем он не обращает на них никакого внимания и продолжает выкладывать снимки в Сеть.