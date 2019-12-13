Уникальность объекта отметил мэр Москвы Сергей Собянин

Вопросам экологической безопасности отвели главную роль при возведении ЭкоТехноПарка "Калуга", подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, данный аспект является особенностью нового объекта.

Заботе об окружающей среде, отметил столичный градоначальник, будет уделено особое внимание и при эксплуатации уникального комплекса. Ведь он оборудован очистными сооружениями. Также на территории без остановки будет работать система экомониторинга воздуха и земли.

"Мы завершили создание первого этапа ЭкоТехноПарка – одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям: создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку", – заключил Собянин.

ЭкоТехноПарк "Калуга" будет принимать малоопасные и практически неопасные твердые коммунальные отходы (ТКО). Поставки мусора вредных классов исключены, уточняет пресс-служба мэрии.

Еще одним фильтром для окружающей среды служат три стоя геосинтетических материалов, в которые входят бентонитовые маты, геосинтетическая мембрана и маты 3D. Ими защищены площадки размещения неутилизируемых остатков.

За состоянием подземных вод следит сеть гидрогеологических скважин, которая "разрослась" вокруг технопарка. Их специальные датчики ежесекундно измеряют температуру, уровень и показатели минерализации подземных вод, что позволяет оператору мгновенно реагировать на любые изменения. К слову, в очищенной станцией ЭкоТехноПарка "Калуга" воде можно даже разводить живую рыбу.

Контролировать в режиме онлайн состояние окружающей среды помогает автоматизированная система экомониторинга. А установленные по периметру территории объекта 612 видеокамер исключают завоз нелегального мусора.