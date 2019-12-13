У президента России был псевдоним в разведшколе

Владимир Путин выступил перед воспитанниками "Сириуса". Лидер россиян признался, что в юности пользовался псевдонимом Платов.

"Что касается ников – это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами",

– признался Путин, сообщает ТАСС.

Президент России отметил, что сейчас считает "нелепым" использование ников. По его словам, он не стал бы выбирать себе псевдоним. Путин полагает, что если человек делает что-то достойное, чем может гордиться, прятаться за вымышленными именами, не стоит.

К слову, 13 декабря стало для главы России насыщенным днем. Путин также успел посетить завод "Камаз" в Набережных Челнах, передает телеканал "МИР24". Во время выступления перед работниками предприятия президент России заявил, что для него главным событием 2020 года станет 75-летие победы в Великой отечественной войне, уточняет телеканал "360".