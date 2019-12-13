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В Вологде суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за то, что в 2012-м он преградил путь 10-летней школьнице и обнажился перед ней. После этого мужчина убежал. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
Как пишет агентство FlashNord, подозреваемого поймали в 2018-м, а девочка смогла его опознать. Мужчина не признал свою вину.
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