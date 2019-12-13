Женщина не давала похоронить погибшую

Жительница Нижнего Новгорода две недели прожила в квартире с трупом дочери. Она заявила, что ее забрали пришельцы, а тело оставили на Земле. Об этой трагедии поведали местные журналисты.

Как рассказали корреспонденты телеканала "Кстати", в конце ноября девушку нашли мертвой под окнами дома. Однако ее труп позже вернули в квартиру из морга. Мать скончавшейся уверяла, что медики поставили неверный диагноз ее дочери. Спустя две недели сотрудники МЧС все-таки забрали тело, а женщину отправили в психиатрическую клинику, пишет портал Life.