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Омск потрясла страшная история. Местный житель заставлял своего 8-летнего пасынка по 9 часов стоять на гречке за то, что тот якобы поздно приходил со школы. Об этом рассказали неравнодушные люди в соцсетях.
Как стало известно из сообщения в группе "Инцидент Барнаул" в "Вконтакте", мать мальчика не вмешивалась в то, как ее сожитель воспитывал ребенка. В итоге мальчик не выдержал и сбежал после очередного наказания. Школьник попросил помощи у соседей, которые вызвали полицию. Ребенка отправили к врачам, которые выяснили, что он долго голодал – у него выявили сильную белково-энергетическую недостаточность.
Мальчику также потребовалась операция под наркозом – врачи удалили участки кожи, куда вросла гречка, передает телеканал РЕН ТВ.
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