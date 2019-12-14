Мужчина часами истязал ребенка, пока его мать делала вид, что "ничего не видит"

Омск потрясла страшная история. Местный житель заставлял своего 8-летнего пасынка по 9 часов стоять на гречке за то, что тот якобы поздно приходил со школы. Об этом рассказали неравнодушные люди в соцсетях.

Как стало известно из сообщения в группе "Инцидент Барнаул" в "Вконтакте", мать мальчика не вмешивалась в то, как ее сожитель воспитывал ребенка. В итоге мальчик не выдержал и сбежал после очередного наказания. Школьник попросил помощи у соседей, которые вызвали полицию. Ребенка отправили к врачам, которые выяснили, что он долго голодал – у него выявили сильную белково-энергетическую недостаточность.

Мальчику также потребовалась операция под наркозом – врачи удалили участки кожи, куда вросла гречка, передает телеканал РЕН ТВ.