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В России резко подорожали яблоки

В 2019-м в стране собрали рекордный урожай фруктов, но их стоимость все равно выросла

Россияне стали больше денег тратить на яблоки. Причем стоимость изменилась как на импортные плоды, так и на отечественные. Об этом рассказали аналитики.

Как передает издание РБК, как правило, яблоки дорожают в ноябре. Однако в 2019-м цена на эти фрукты подскочила еще в августе. Например, в августе плоды стоили 53,6 рублей, что на 6% дороже, чем в тот же период годом ранее. 

Стоимость яблок увеличивается на фоне рекордных урожаев. В 2018-м количество собранных фруктов выросло на треть, а в этом – еще на 16%. 

Полина ИВАНОВА

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