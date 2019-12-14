Записка пролежала в архивах семьи экс-мэра Санкт-Петербурга 21 год

Российский сенатор и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова передала секретное письмо своего мужа об академике Андрее Сахарове на публикацию. Ранее этот документ нельзя было показать народу, но сейчас это стало возможным.

Как рассказала сама Нарусова радиостанции "Эхо Москвы", письмо решили представить общественности в честь 30-летия со дня смерти ученого.

"Когда Анатолий Собчак, мой муж, был в изгнании в Париже, я его там навещала. В очередной мой приезд, он сказал: "Я хотел бы напечатать один материал к годовщине смерти Андрея Дмитриевича Сахарова" в Москве",

– призналась мать Ксении Собчак.

Она добавила, что пыталась издать письмо в Москве и Санкт-Петербурге, но ей везде отказывали. К 20-летию со дня смерти мужа сенатор смогла договориться, чтобы письмо появилось на сайте "Московского комсомольца".

В письме Собчак писал, что сомневается в естественной смерти Сахарова. Экс-мэр Северной столицы считал, что академика отравили ядом, вызывающим остановку сердца и не оставляющим следов в организме.

"Почему Собчак считал, что Сахаров умер не своей смертью, я не смогла тогда подробно его расспросить. Прочитала я статью уже в самолете. Он просил по возможности сделать запрос по поводу причин смерти",

– добавила Нарусова.

Она отметила, что Сахаров, создавший водородную бомбу, понимал, что это оружие может стать рычагом в политических играх. Он сам об этом не раз говорил.

Лауреат Нобелевской премии мира скончался 14 декабря 1989 года.