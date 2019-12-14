Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Якубович оправдался за неправильно написанное слово в шоу "Поле чудес"

Якубович оправдался за неправильно написанное слово в шоу "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: www.globallookpress.com
Ошибка привела одного из пенсионеров к победе

На шоу "Поле чудес" произошел конфуз. Участник свежего выпуска победил, отгадав слово, написанное с ошибкой.

Участники по просьбе ведущего шоу "Поле чудес" Леонида Якубовича пытались отгадать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем", когда покупал конфеты.

Правильным ответом было слово "монпансье", однако на экране и на табло оно было написано с ошибкой – "монпасье" без второй "н". Единственный мужчина в тройке игроков отгадал слово и победил в суперигре. Видео опубликовано на сайте Первого канала. 

Позже Якубович объяснил телеграм-каналу "Подъем" ошибку.

"Если вас это интересует, то возьмите себе за труд прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов", – отрезал телеведущий. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей