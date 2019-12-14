Ошибка привела одного из пенсионеров к победе

На шоу "Поле чудес" произошел конфуз. Участник свежего выпуска победил, отгадав слово, написанное с ошибкой.

Участники по просьбе ведущего шоу "Поле чудес" Леонида Якубовича пытались отгадать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем", когда покупал конфеты.

Правильным ответом было слово "монпансье", однако на экране и на табло оно было написано с ошибкой – "монпасье" без второй "н". Единственный мужчина в тройке игроков отгадал слово и победил в суперигре. Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Позже Якубович объяснил телеграм-каналу "Подъем" ошибку.

"Если вас это интересует, то возьмите себе за труд прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов", – отрезал телеведущий.