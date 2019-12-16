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Россия вошла в тройку рейтинга "самых могущественных стран мира". Список составил американский журнал U.S. News.
Среди критериев оценки учитывались данные о ВВП, численность населения, а также показатель внутреннего валового продукта на душу населения.
Журналисты пришли к выводу, что самые могущественные страны мира "всегда доминируют в новостных заголовках", а также оказывают сильное влияние на политической арене, играя важную роль в формировании международных экономических отношений.
Россия в этом списке заняла второе место. В тройке лидеров оказались США и Китай, которые заняли первое и третье места.
Наименьший показатель в этом списке продемонстрировали страны Прибалтики, Словения и Словакия.
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