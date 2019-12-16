Журналисты составили топ по нескольким параметрам

Россия вошла в тройку рейтинга "самых могущественных стран мира". Список составил американский журнал U.S. News.

Среди критериев оценки учитывались данные о ВВП, численность населения, а также показатель внутреннего валового продукта на душу населения.

Журналисты пришли к выводу, что самые могущественные страны мира "всегда доминируют в новостных заголовках", а также оказывают сильное влияние на политической арене, играя важную роль в формировании международных экономических отношений.

Россия в этом списке заняла второе место. В тройке лидеров оказались США и Китай, которые заняли первое и третье места.

Наименьший показатель в этом списке продемонстрировали страны Прибалтики, Словения и Словакия.