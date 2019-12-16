Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия опередила Китай в списке самых могущественных стран

Россия опередила Китай в списке самых могущественных стран
Фото: www.globallookpress.com
Журналисты составили топ по нескольким параметрам

Россия вошла в тройку рейтинга "самых могущественных стран мира". Список составил американский журнал U.S. News.

Среди критериев оценки учитывались данные о ВВП, численность населения, а также показатель внутреннего валового продукта на душу населения. 

Журналисты пришли к выводу, что самые могущественные страны мира "всегда доминируют в новостных заголовках", а также оказывают сильное влияние на политической арене, играя важную роль в формировании международных экономических отношений. 

Россия в этом списке заняла второе место. В тройке лидеров оказались США и Китай, которые заняли первое и третье места. 

Наименьший показатель в этом списке продемонстрировали страны Прибалтики, Словения и Словакия. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей