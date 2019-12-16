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В "Единой России" предложили отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В "Единой России" предложили отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Введению госэкзамена мешает множество проблем

Единороссы выступают за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку, мотивируя это тем, что система образования не готова к таким нововведениям к обозначенному сроку.

"В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения", - отметила координатор партпроекта "Новая школа", член президиума Генсовета Партии Алена Аршинова.

Она добавила, что образовательным учреждениям не хватает квалифицированных педагогов, оборудования. Необходимо подумать и о выделении средств из бюджета для закупок.

Такого мнения придерживают эксперты и общественники в 85 регионах страны, где прошло обсуждение этого вопроса. Аршинова также подчеркнула, что пока проведение обязательного ЕГЭ по иностранному языку в российских школах невозможно и ввиду отсутствия государственной стратегии развития образования.

Регионы однозначно не готовы к этому экзамену, поддержала Аршинову региональный координатор партпроекта в Ростовской области, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель общественной организации "Воспитатели России" Лариса Тутова.

О нехватке преподавателей иностранного языка еще раз напомнила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

"Сегодня в наших школах не хватает 15% учителей. Большая часть из них – преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2", – пояснила она.

В некоторых регионах страны школьники попросту не заинтересованы в изучении иностранных языков, потому что в жизни они им мало пригождаются. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Федорова. Так, из девятиклассников экзамен по иностранному сдают около шести процентов, а в одиннадцатых классах – в районе десяти.

В ходе обсуждения проблемы предложили и радикальные меры. Научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский считает, что нужно ввести мораторий на расширение списка обязательных ЕГЭ.

Как заявила Аршинова, подытоживая дискуссию, предложения всех ее участников доработают и направят в Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Об этом говорится на официальном сайте партии "Единая Россия".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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