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Официантка сбежала с советского корабля в одних трусах

Официантка сбежала с советского корабля в одних трусах
Фото: pixabay.com
Девушка выбралась через иллюминатор и пустилась в бега полуголой

Украинка Лилиана Гасинская в 19 лет решила воплотить свою давнюю мечту. Она продумала и совершила побег из СССР, не взяв с собой никаких вещей и почти без одежды. 

"Я надела красное бикини и оставила на пальце кольцо. Я знала: брать что-то с собой бесполезно, иначе меня поймают. Я залезла на кровать, протиснулась в иллюминатор и прыгнула в воду. Я просто мысленно считала преодоленные метры и думала, что скоро берег, а там начнется другая жизнь. Никаких очередей и тушенки, только коктейли, пляж и свобода",

– говорила потом гражданка Советского Союза, цитирует "Газета.ру". 

Девушка из обычной советской семьи грезила о загранице. Она ходила на уроки английского языка, преследуя единственную цель – однажды применить эти знания в беседе с иностранцем. И наступил день, когда ее планы сбылись.

В начале 1979 г. Гасинская шла на судне в Австралию. Будучи официанткой на корабле, она разносила туристам еду и напитки. И сначала попыталась сбежать во время стоянки, но подозрительно суетящуюся девушу заметил сотрудник КГБ. Позже судно встало на рейд в порту Сиднея. И ночью Лилиана, отлучившись из буфета, умело пробралась через иллюминатор и сиганула в воду. Она проплыла по бухте к городу Пирмонту, несмотря на сильную боль из-за травмированной во время прыжка лодыжки.

На берегу девушка, тело которой было покрыто ссадинами и синяками, долго бродила по пляжу, на котором не было ни души. Она сразу бросилась к местному жителю Билли Грин, который вышел на прогулку с собакой, и сказала, что бежала с советского лайнера и хочет просить политического убежища. Спустя время ее окружили журналисты. 

В первые же недели заграничной жизни Гасинская завела отношения с фотографом, который прятал ее от советских дипломатов. Тот бросил семью и женился на молодой украинке, но брак скоро распался. Не прошло много времени, как супругом "девушки в красном бикини" стал мультимиллионер, потом у обладательницы австралийского паспорта было еще много мужчин. Нынче многодетная мать живет в Лондоне. 

Полина ДОРОЖКИНА

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