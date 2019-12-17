Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
Президент России Владимир Путин на рабочих компьютерах использует Windows XP – операционную систему, которая давно устарела. Это выяснили британские журналисты. Компания Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для этой системы еще в 2014 году.
Организация предупреждает, что компьютеры под управлением Windows XP уязвимы для угроз безопасности и вирусов. Об этом сообщает издание The Guardian.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Получающих нелегальный доход стариков запишут в мошенники