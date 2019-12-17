Компьютер президента оказался под угрозой

Президент России Владимир Путин на рабочих компьютерах использует Windows XP – операционную систему, которая давно устарела. Это выяснили британские журналисты. Компания Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для этой системы еще в 2014 году.

Организация предупреждает, что компьютеры под управлением Windows XP уязвимы для угроз безопасности и вирусов. Об этом сообщает издание The Guardian.