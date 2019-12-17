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В кабинете Путина обнаружили серьезную опасность

В кабинете Путина обнаружили серьезную опасность
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Компьютер президента оказался под угрозой

Президент России Владимир Путин на рабочих компьютерах использует Windows XP – операционную систему, которая давно устарела. Это выяснили британские журналисты. Компания Microsoft прекратила выпуск обновлений безопасности для этой системы еще в 2014 году.

Организация предупреждает, что компьютеры под управлением Windows XP уязвимы для угроз безопасности и вирусов. Об этом сообщает издание The Guardian. 

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
да, зачем ему комп ?... в тачники и мочилово он реально играет.
Гость
Ответить
Британские ученые, британские журналисты. Первые всякую хрень исследуют, вторые - придумывают. Но, вот грибы-то они точно одинаковые хавают.
Гость
Ответить
"Президент России Владимир Путин на рабочих компьютерах использует Windows XP – операционную систему, которая давно устарела. Это выяснили британские журналисты."

Дальше можно было бы и не продолжать. Ага, выяснили, да ещё и британские журналисты. Фейковая статья.

PS. Есть неплохая отечественная ОС Astra Linux с оформлением рабочего стола как у винды. Вот её-то скорей всего и используют в правительственных учреждениях.
Алеша
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Для Путина выходят спец обновления :)
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